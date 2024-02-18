Росія атакувала дронами та ракетами, вибухи чули в Харкові та Полтаві: як минає ніч на 18 лютого

У ніч проти 18 лютого росіяни вкотре атакували нашу державу. Під ударом було кілька областей, наразі достеменно відомо про вибухи у Харкові та Полтаві, але ситуація може змінитися. 24 Канал розкаже деталі.

Росіяни застосували БпЛА та ракети. Увечері 17 лютого близько восьмої вечора обстріляли Слов'янськ і Краматорськ. Наразі в містах триває рятувальна операція, адже під завалами є люди. В Краматорську з-під завалів дістали тіла вже двох загиблих.

Дивіться також Критичний момент минув, – у 3-тій ОШБр розповіли, чи ще триває вихід з Авдіївки

Як минає ніч на 18 лютого в Україні

Повітряні сили одразу попередили про загрозу від ударних дронів. Водночас зберігалася ракетна небезпека. Що важливо, ситуація стрімко змінювалася і в низці областей давали відбої, а за кілька хвилин була нова небезпека і знову лунали сирени.

Перші дрони з'явилися в Донецькій області і рухалися на Дніпропетровщину. Над Павлоградським районом Дніпропетровської області ППО збила безпілотник – цей вибух почули у Дніпрі.

Близько десятої вечора дрони летіли на Харківщину, згодом дісталися Сумської і Полтавської областей. Надалі полетіли на Чернігівщину.

У Харкові пролунали вибухи, а згодом і в Полтаві. Поки що немає офіційної інформації щодо цього.

Нові групи БпЛА заходили з Сумської області – імовірно, їх запускали з Курська.

По дронах відбій тривоги дали о 2:13, по ракетній небезпеці – о третій ночі.