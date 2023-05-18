Нічна атака росіян по Україні: де впали уламки ворожих ракет
У ніч проти 18 травня російські терористи знову обстріляли Україну. Зокрема, вибухи лунали у Полтавській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях.
Речник ДСНС України Олександр Хорунжий в ефірі телемарафону сказав, що внаслідок атаки по Україні не зафіксували масштабних руйнувань. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.
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Де впали уламки
У Дарницькому районі столиці зафіксували падіння уламків збитої ракети на території гаражного кооперативу. Внаслідок цього розпочалась пожежа, але станом на 6:00 рятувальники її вже загасили. У Деснянському районі теж зафіксували падіння уламків в 2 місцях.
У Київській області уламки ракети впали на приватний будинок. На щастя, обійшлось без постраждалих та загорянь.
Крім того, уламки ракети впали і у Житомирській області. Внаслідок цього один приватний будинок повністю знищений, ще один – частково пошкоджений. Наразі на місцях працюють усі відповідні служби.
Додамо, що речник КМВА Михайло Шаманов розповів, що ворог вже дев'ятий раз за травень намагався атакувати Київ. Цього разу атаку здійснили з стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС з району Каспію.
Шаманов сказав, що обстріли, ймовірно, здійснювали крилатими ракетами Х-101 та Х-555. Відомо про падіння уламків у двох районах Києва. Інформація про потерпілих наразі не надходила.
Деталі останньої ракетної атаки на Україну
- Близько 3 ночі по усій Україні залунала повітряна тривога. У Полтавській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Київській областях та у Києві чули вибухи.
- Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що цього разу ворог для атаки на столицю використав літаки стратегічної авіації Ту-95МС та Ту-160.
- З них з Каспійського моря запустили, ймовірно, крилаті ракети типу Х-101/Х-555. Опісля запуску ракет, росіяни також над Києвом запускали свої розвідувальні дрони.
- Попередньо, всі ворожі цілі у повітряному просторі над столицею не лише виявили, а й знищили.