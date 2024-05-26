Влучання в будинок на Вінниччині, комбінований удар по Хмельниччині: хронологія 823 дня війни

Українські захисники тримають лінію фронту, відбиваючи атаки російських загарбників. Також Сили оборони знищують особовий склад ворога та його техніку. Окупанти не припиняють повітряних атак.

Неділя, 26 травня, – це уже вісімсот двадцять третя доба від початку вторгнення Росії в нашу державу. У цьому матеріалі 24 Канал розповідає найголовніше за день.

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