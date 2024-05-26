Влучання в будинок на Вінниччині, комбінований удар по Хмельниччині: хронологія 823 дня війни
Українські захисники тримають лінію фронту, відбиваючи атаки російських загарбників. Також Сили оборони знищують особовий склад ворога та його техніку. Окупанти не припиняють повітряних атак.
Неділя, 26 травня, – це уже вісімсот двадцять третя доба від початку вторгнення Росії в нашу державу. У цьому матеріалі 24 Канал розповідає найголовніше за день.
Дивіться також Удар по "Епіцентру" в Харкові, збитий Су-25, мінус 500 тисяч окупантів: хронологія 822 дня війни
Унаслідок атаки російських дронів постраждав житловий будинок у Вінницькій області. В ОВА писали про 3 потерпілих, у яких легкий ступінь тяжкості поранення. Усі відмовилися від госпіталізації. На російському аеродромі "Саваслейка" злітав МіГ-31К. Повітряні сили фіксували пуск ракети типу "Кинджал" у бік Старокостянтинова на Хмельниччині. Крім того, окупанти запускали крилаті ракети з літака Ту-95, а також дрони по Старокостянтинову. Під час нічної атаки "Шахедів" в Одесі працювала протиповітряна оборона. У Силах оборони Півдня звітували, що вражають ворожі цілі. Водночас були повідомлення про зліт щонайменше трьох літаків Ту-95 – носіїв крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Власне, на аеродромі "Оленья".
Російські ракети атакують
Унаслідок атаки російських дронів постраждав житловий будинок у Вінницькій області. В ОВА писали про 3 потерпілих, у яких легкий ступінь тяжкості поранення. Усі відмовилися від госпіталізації.
На російському аеродромі "Саваслейка" злітав МіГ-31К. Повітряні сили фіксували пуск ракети типу "Кинджал" у бік Старокостянтинова на Хмельниччині. Крім того, окупанти запускали крилаті ракети з літака Ту-95, а також дрони по Старокостянтинову.
Під час нічної атаки "Шахедів" в Одесі працювала протиповітряна оборона. У Силах оборони Півдня звітували, що вражають ворожі цілі.
Водночас були повідомлення про зліт щонайменше трьох літаків Ту-95 – носіїв крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Власне, на аеродромі "Оленья".