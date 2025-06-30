Росія атакувала Україну понад 100 БпЛА: скільки вдалося збити силам ППО

Росіяни у ніч проти 30 червня атакували Україну за допомогою ударних безпілотників. Для цього противник запустив 107 дронів-камікадзе типу "Шахед".

Під час відбиття нападу противника вдалося збити 74 цілі росіян. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Як відпрацювала ППО

Росіяни атакували 107-ма ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у Росії, а також Гвардійського в тимчасового окупованому Криму.

Основним напрямком російського удару були Донецька та Харківська області. Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 74 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Півночі, Сході та Півдні країни. 64 — збито вогневими засобами ураження,

– ідеться у повідомленні.

Ще 10 цілей були локаційно втрачені або подавлені РЕБ. За даними Повітряних сил, є влучання засобів повітряного нападу противника у 15 локаціях, зафіксовано падіння уламків на щонайменше 2 локаціях.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

До слова, внаслідок нічних ударів ворожих безпілотників у трьох населених пунктах Харківської області сталися пожежі. Постраждали кілька людей, зокрема дитина. Відомо, що через атаки росіян сталися 4 пожежі.