Росія атакувала Україну понад 170 безпілотниками: скільки збили та в яких областях

Російська армія атакувала Україну вночі 174 дронами типу "Шахед". По ворожих цілях працювали наші захисники неба.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряні сили розповіли, що в ніч на 17 березня 2025 року (із 19:30 16 березня) противник атакував Україну 174 ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:

Орел;

Шаталово;

Курськ;

Брянськ;

Приморсько-Ахтарськ у Росії.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 90 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях,

– написали військові.



Робота ППО по "Шахедах" вночі 17 березня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

70 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені, без негативних наслідків.

Внаслідок російської атаки постраждали Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.