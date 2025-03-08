Росіяни атакували Україну ракетами та 145 БпЛА: скільки збила ППО

У ніч на 8 березня російські загарбники вкотре запустили по Україні крилату й балістичні ракети. Окрім того, 145 "Шахедів" і безпілотників-імітаторів різних типів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також Одеса знову зазнала масованої дронової атаки: у ДСНС розповіли про наслідки

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Скільки безпілотників і ракет збили 8 березня

З 20:00 7 березня агресор атакував Україну 2 балістичними ракетами "Іскандер-М" / KN-23 та однією крилатою "Іскандер-К" з Ростовської області. Також 145 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із таких напрямків: Міллерово, Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Чауда.

Черговий повітряний напад російських загарбників відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони.

Станом на 09:00 підтверджено збиття крилатої ракети "Іскандер-К" та 79 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях,

– заявили Повітряні сили.

Додали, ще 54 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок російської атаки дронами й ракетами постраждали Донеччина, Полтавщина, Харківщина, Сумщина та Одещина.

Як відпрацювала ППО 8 березня / Інфографіка Повітряних сил