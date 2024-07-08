Росія комбіновано атакувала Україну дронами та ракетами: хронологія 866 дня війни

Українські захисники тримають фронт, відбиваючи атаки російських окупантів. Також наші бійці знищують загарбників разом з їхньою технікою.

Понеділок, 8 липня, – це уже вісімсот шістдесят шоста доба від початку повномасштабного вторгнення Росії. У цьому матеріалі 24 Канал розповідає найголовніше за день.

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