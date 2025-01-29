Росія атакувала Україну ракетою і дронами: скільки вдалося збити

Країна-агресорка завдала по Україні черговий дроновий удар. Внаслідок ворожої атаки постраждали Миколаївщина, Одещина, Харківщина, Київщина та Сумщина.

Атаку дронами окупанти розпочали ще о пів на восьму вечора 28 січня. Загалом ворог використав для повітряного нападу 57 "Шахедів" та безпілотників-імітаторів, передає 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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Як відпрацювали сили ППО

Ворожі дрони летіли на Україну з різних напрямків – Курська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська та Чауди.

Станом на 09:30 підтверджено збиття 29-ти "Шахедів" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

14 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені.

Відомо, що ворог також завдав удар по Миколаєву балістичною ракетою "Іскандер-М", випущеною з території окупованого Криму. Снаряд уразив підприємство харчової промисловості в місті. Внаслідок атаки загинули дві жінки 54 та 56 років, які там працювали.

Тим часом у Києві зафіксовані падіння уламків БпЛА у Деснянському і Дарницькому районах.