Всі її чують: яку звукову хвилю залишає ракета "Кинджал"

Росія 26 вересня здійснила запуск гіперзвукових ракет "Кинджал". Київські ЗМІ повідомляли про гучний звук, який міг бути спричинений атакую окупантів.

У Київський міський військовій адміністрації сказали, що звуки, які чули жителі міста могли бути пов'язані із "подоланням звукового бар'єра". Головний редактор Defense Express Олег Катков розповів 24 Каналу, коли об'єкт рухається з надзвуковою швидкістю, то утворюється ударна звукова хвиля, яку чують всі.

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Рух ракети "Кинджал"

Олег Катков пояснив, що той звук, який чують громадяни України під час запуску "Кинджал", означає те, що ракета кожен раз пробиває звуковий бар'єр розганяючись до повної швидкості звуку.

"Кинджал" летить на надзвуковій швидкості, впливає на атмосферу та утворює таку звукову хвилю, яку чують всі,

– зазначив головний редактор Defense Express.

Він зауважив, коли працюють засоби протиповітряної оборони, то громадяни України чують інший звук. Катков нагадав, що оприлюднювати інформацію про роботу ППО у конкретному районі заборонено.

Чому Росія застосовує "Кинджали"

Олег Катков підкреслив, що ці ракети дуже дорогі, тому окупанти використовують їх не так часто.

Перед атакою "Кинджалами" (26 вересня – 24 Канал) передували удари безпілотниками, щоб виснажити українську протиповітряну оборону. Ворог також використовує такі атаки й для того, щоб розкрити розташування зенітно-ракетних комплексів по всій Україні,

– додав він.