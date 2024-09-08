Росія атакувала Україну "Шахедами" й ракетами: скільки цілей збила ППО

У ніч на 8 вересня окупанти вкотре атакували України, запустивши по території нашої країни дрони-камікадзе та ракети. Усього ворог використав 27 засобів повітряного нападу.

Зокрема, ворог завдав цинічного удару по Сумах. Окупанти цинічно били по житловій забудові й, на жаль, є жертви та постраждалі.

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Як відпрацювала ППО 8 вересня

У Повітряних силах повідомили, що у ніч на 8 вересня ворог запустив по території України 27 цілей:

4 керовані авіаційні ракети Х-59, які запустили з території Бєлгородської області,

23 БпЛА типу "Шахед", район пусків – Курськ та мис Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Повітряні сили залучили до відбиття атаки зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ. У результаті українських захиснкикам вдалося збити 1 ракету Х-59 та 15 дронів-камікадзе типу "Шахед".

Окрім того, важливо враховувати, що 3 ракети Х-59 не досягли цілі внаслідок активної протидії Сил оборони. 2 ударні БпЛА також не досягли своїх цілей та були локаційно втрачені. Ймовірно, дрони-камікадзе впали під впливом засобів РЕБ.

Протиповітряна оборона працювала в Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях.



Як відпрацювала ППО 8 вересня / Інфографіка Повітряних сил

У ніч проти 7 вересня ворог також атакував Україну "Шахедами". Під час минулої атаки російські загарбники запустили 67 ударних БпЛА, з яких ППО збила 58.

Окрім того, уламки збитих безпілотників впали поблизу будівлі Верховної Ради. Пошкоджень не виявлено, й більше інформації у мережі не повідомляли.