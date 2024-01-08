Чому не всі російські ракети збили під час ранкової атаки: пояснення від Повітряних сил

Росія 8 січня зранку масовано атакувала територію України ракетами різних типів. Однак силам та засобам ППО вдалося збити не всі повітряні цілі.

Як пояснив в ефірі телемарафону Юрій Ігнат, речник Повітряних сил, частина ракет, якими Росія атакувала Україну, була балістичними або летіла такою траєкторією. Водночас деякі з ракет не досягли своїх цілей, передає 24 Канал.

До теми Відсоток збиття залишився таким, як і був, – Ігнат про масовану ракетну атаку

Ігнат пояснив, чому збили не всі ракети

Окупанти 8 січня масовано атакували територію України. Окрім крилатих ракет та "Шахедів", окупанти також запустили балістичні ракети "Іскандер", С-300, С-400, аеробалістичні "Кинджали", а також Х-22, які хоч класифікуються як крилаті, але заходять на ураження цілі балістичною траєкторією.

Ігнат наголосив, що такі ракети збивати дуже важко, адже для цього необхідні такі системи ППО, які можуть працювати по цілях, що летять балістичною траєкторією.

Це все ракети, які летять балістичною траєкторією. Треба розуміти, що такі цілі можна збивати лише засобами, які можуть це робити. Це зокрема такі системи як Patriot,

– заявив речник Повітряних сил.

Він також додав, що українським захисникам ще не вдавалося збивати ракети типу Х-22. Ця ракета класифікується як крилата, але летить балістичною траєкторією. Ворог може здійснювати пуски зі 100 – 200 кілометрів від лінії зіткнення, Х-22 може розвивати швидкість до 4000 кілометрів за годину. Аби їх ліквідувати, за словами Ігната, українським захисникам треба бути у потрібний час в потрібному місці, окрім того – не кожна система ППО може збити таку ракету.

Разом з тим, якщо ракету не додали до переліку ліквідованих, то це означає, що вона досягла своєї цілі. Ігнат додав, що вони можуть падати в полі або вибухати в повітрі. Повітряні сили не додають їх до статистики збитих, а вносять в перелік засобів, якими ворог намагався атакувати.

Скільки усього ракет запустила Росія 8 січня

Усього ворог 8 січня атакував 58 повітряними засобами територію України. Серед них було 8 "Шахедів", які українські захисники успішно знищили, а також ракети різних типів: