Росія атакує Київщину "Шахедами": у столиці лунають вибухи

Окупанти у ніч проти 25 травня атакували столицю дронами-камікадзе "Шахед". У місті лунають вибухи.

В Україні повітряну тривогу оголосили 24 травня близько о 23:30. Спочатку сирени пролунали у Чернігівській області, а згодом поширилися й на інші північні області, повідомляє 24 Канал.

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Київ атакували "Шахедами"

У мережі повідомляють, що на Київщині лунають потужні вибухи. Місцева влада запевнила, що українські захисники працюють над знищенням ворожих дронів.

У Київській області небезпека застосування ворожих БПЛА. Сили ППО вже працюють. Перебувайте в укритті до закінчення повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку та рідних,

– заявили у Київській ОВА.

В Офісі Президента також закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Згодом у КМВА повідомили, що на підступах до Києва працює ППО. Українців закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Близько о 02:00 у мережі почали з'являтися повідомлення про вибухи на Київщині. За повідомленнями користувачів, ймовірно, працює ППО.

У КМВА пояснили, чому постійно атакують столицю

Речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов пояснив, що росіяни дратуються через успішну роботу українських захисників. За його словами, росіяни намагаються вразити засоби протиповітряної оборони, які Україні надав Захід. Вони бачать, що робота їхніх "Шахедів", крилатих та балістичних ракет виявилась марною.

"Це звучить банально, але потрібно про це нагадати – якщо ракету збивають в повітрі, то вона не розпадається на молекули, а уламками летить на землю. Чому збивають над столицею? Сили оборони не можуть зустрічати ракети та "Шахеди" на кордоні, адже ППО має бути зосереджена навколо важливих об'єктів, а таким об'єктом є Київ", – заявив Шаманов.

Росіяни стали частіше атакувати "Шахедами"