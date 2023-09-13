Ворог не шкодував баражуючих снарядів, – Гуменюк назвала цілі атаки на Одещині

Росія завдала чергового масованого удару по українському Півдню. Сили оборони зуміли збити 84% цілей, запущених ворогом, але уражень, на жаль, не вдалося уникнути.

Про це 24 Каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, головною ціллю масованої дронової атаки ворога на Одещину була портова інфраструктура.

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Що відомо про російську атаку

Цієї ночі Одещина зазнала вкрай потужної атаки дронами. Головним пріоритетом у атаках ворога була інфраструктура Подунав'я.

"Цього разу Силам оборони вдалося знищити 32 російські "Шахеди" з 38 запущених. Ворог не шкодував баражуючих снарядів, випускаючи їх кількома хвилями", – пояснила Гуменюк.

Атака на Одещину тривала понад 4 години, протягом яких українські військові намагалися знищити все, що летіло вбік України. Однак уражень не вдалося уникнути, зокрема і через займання від уламків російсько-іранських БпЛА.

"Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено багато вантажних автомобілів, які стояли біля портів в очікувані завантаження. 7 водіїв отримали поранення різного ступеню важкості й були госпіталізовані", – зазначила речниця ОК "Південь".

Наталія Гуменюк про обстріли Одещини: дивіться відео

Що ще відомо про російські атаки