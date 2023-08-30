Росія атакувала ракетами Київ: було чутно вибухи, працювали сили ППО

Крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників росіяни атакували Україну проти ночі 30 серпня. Обласна військова адміністрація повідомила про роботу ППО у столиці.

Також про роботу ППО відомо у Черкаській області. Окрім ракет застосував ворог і ударні безпілотники типу "Шахед". А проте до підльоту ракет ця загроза вже минула.

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Атака на Київ 30 серпня: що відомо

Ніч на 30 серпня видалася дуже бойовою. Повітряні тривоги в Україні почали оголошувати ще перед північчю – через загрозу "Шахедів". Тривалий час сили ППО працювали проти цих повітряних цілей.

Тим часом цікаві події відбувалися у Росії – у кількох областях держави-агресора були вибухи, місцеві повідомляли про роботу ППО та прольоти дронів "літакового типу". Зокрема, вибухи чули в Орловській області, у Брянську, в Тулі під Москвою, в Рязані.

Добряче дісталося Пскову – там, за поки непідтвердженою інформацією, сильно постраждав аеродром, а на ньому – кілька військово-транспортних літаків Іл-76.

Одразу після цього росіяни спробували застосувати проти України весь наявний на цей момент збройний ресурс – "Калібри" проти Одеської області та крилаті ракети авіаційного базування з літаків Ту-95мс.

Ракети долетіли до Києва після низки маневрів (зокрема, у Черкаській області, де місцева влада також повідомляла про роботу ППО та звуки вибухів) приблизно о 5 ранку.

Київська міська та обласна військові адміністрації, а також Повітряні сили проінформували у соціальних мережах про активну роботу українських сил Протиповітряної оборони. Станом на половину 6 ранку атака тривала, після чого почалися відбої по країні.

Мер Києва Віталій Кличко на цей час повідомив, що "у Дарницькому районі зафіксували падіння уламків на дах торгового приміщення. У Шевченківському – теж падіння уламків. Всі служби слідують на місце".