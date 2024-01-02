Росія атакує ракетами: вибухи у Харкові
Під час ракетної атаки Росії по території України вибухи пролунали у Харкові. Глава Харківської ОВА закликав людей перебувати в укриттях цивільного захисту.
Повітряні сили ЗСУ пояснювали, що Росія підняла у небо 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Саме з них вороги атакують Україну крилатими ракетами.
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Що відомо про вибухи у Харкові
Перший вибух у Харкові пролунав орієнтовно о 7:30, вже о 7:38 – другий.
Окупанти завдали ударів по Харкову,
– написав очільник Харківської ОВА.
Олег Синєгубов закликав людей не покидати укриттів до відбою повітряної тривоги.
Орієнтовно о 7:41 2 січня у Харкові пролунав третій вибух.Оперативні деталі ворожої атаки - у нашому телеграмі.
Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що Харків під масованим ракетним ударом.
Дуже небезпечно зараз перебувати поза укриттям,
– пояснив мер.
Росія атакувала ракетами та "Шахедами"
- Вночі проти 2 січня Росія запустила по Україні "Шахеди". Ворог випустив по наших регіонах 35 ворожих дронів типу "Шахед". Наші військові збили всі ворожі цілі.
- Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти запускали дрони-камікадзе з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму та російського району Приморсько-Ахтарська.
- У Києві повідомляли про загоряння уламків "Шахеда", у столиці України та в Миколаєві пролунали вибухи.
- Вже вранці 2 січня окупанти почали атакувати ракетами з літаків Ту-95МС.