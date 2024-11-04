Росія атакує "Шахедами" Київщину: там працюють сили ППО
Росія пізно ввечері 4 листопада вкотре запустила ударні БпЛА типу "Шахед". Під прицілом ворога опинилася Київщина.
Там працюють системи протиповітряної оборони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КОВА.
Дивіться також Росія запустила "Шахеди": тривога дійшла до Києва
У Київській області працює ППО
Ввечері 4 листопада російські війська вкотре запустили ударні БпЛА по українських регіонах. В Київській області о 22:31 почалася тривога.
До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Вже о 23:11 в Київській ОВА повідомили, що зафіксовано рух ворожих дронів.
У регіоні працюють сили ППО,
– ішлося в повідомленні.
Там попросили не фотографувати та не знімайте роботу захисників.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.