Атака "Шахедами" по Україні триває: куди рухаються ворожі дрони

Росіяни знову атакують Україну "Шахедами". У Повітряних силах розповіли, куди прямують безпілотники окупантів.

Росія запустила з Криму по Україні три групи "Шахедів".

Дивіться також Росіяни випустили кілька груп "Шахедів" з окупованого Криму: прислухайтесь до сигналів тривог

Куди прямують ворожі дрони

У Повітряних силах розповіли, що станом на 22:00 триває атака ворожих безпілотників.

Перша група "Шахедів" рухається вздовж Україно-Молдовського кордону на північний захід.

Друга група – перебуває північніше Одеси, рухається на північ. Ще три групи наближаються до Одеси з Чорного моря,

– повідомили Повітряні сили.

Раніше о 19:18 стало відомо про запуск кількох груп ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму. О 21:18 "Шахеди" рухалися у бік Одещини.

На Одещині пролунало кілька вибухів. Перші пролунали десь о 21:00, потім вони повторилися близько 22:00. Для Одеської області приблизно з 21:00 також існує ракетна небезпека.

: Голова Одеської ОВА Олег Кіпер після потужних вибухів у місті звернувся до ЗМІ та місцевих жителів із закликом не публікувати наслідки ворожих атак до відбою.

О 22:20 Повітряні сили заявили, що атака ворожих ударних БпЛА на Одещину триває і закликали залишатися містян в укриттях.

О 22:33 моніторингові канали повідомили про повторні вибухи в Одесі. О 22:37 у місті знову було гучно.

О 22:58 для Одещини оголосили відбой по загрозі ударних БпЛА.

О 23:31 стало відомо, що ракета на півночі Миколаївщини рухається у напрямку Одещини. О 23:46 загроза зникла.

Одещину атакують вдруге за день

5 листопада вдень на Одещині вже оголошували тривогу через ракетну небезпеку. Близько 15:28 тривога почалася і за 20 хвилин завершилася. Втім, під час неї в області, зокрема в місті Одеса, пролунали вибухи.

Згодом у Силах оборони Півдня розповіли про наслідки атаки.

На Одещині – пріоритети ворога зосереджені на протидії цивільному судноплавству. Влучанням в інфраструктурний об'єкт пошкоджено адміністративні будівлі. Постраждали три співробітники.

Вибухова хвиля завдала пошкоджень і навколишнім будинкам,

– йшлося у повідомленні.

Ворог не припиняє повітряний терор України: що відомо