З КАБами велика проблема: куди цілять окупанти на Запоріжжі

Минулого тижня росіяни атакували Запоріжжя кілька днів поспіль. Згодом два дні було затишшя, але у ніч з 28 на 29 вересня відбувся черговий обстріл КАБами.

По лінії розмежування у Запорізькій області обстріли відбуваються постійно. Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко.

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"По лінії розмежування обстріли постійно, кожного дня проводяться. Обстрілюють і артилерією, і РСЗВ, і КАБами. У цілому до 400 обстрілів на день – це вже стабільна ситуація. Тому така проблема", – сказав він.

Цілі, які атакують ворожі КАБи

Окупанти атакують Запоріжжя керованими авіабомбами. Сергій Лишенко зазначив, що вони цілять по різних об'єктах цивільної інфраструктури, а також намагаються уразити підприємства у місті.

Проблема з КАБами, тому що вони б'ють з досить далекої відстані. Приблизно 80 кілометрів від міста, майже 100. При цьому КАБ має досить низьку точність ураження. Звідси постійні влучання в багатоквартирні будинки і так далі,

– пояснив депутат.

Росія вдарила по Запоріжжю КАБами

Вночі 29 вересня окупанти запустили по Запоріжжю щонайменше 16 керованих авіаційних бомб. Глава Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що ворог завдав понад 10 ударів по місту. Росіяни частково зруйнували багатоповерховий будинок та приватні будинки. Є поранені.