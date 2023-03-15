Росія – азійська країна, вона буде фрагментуватися на наших очах, – Данілов

Росія дедалі більше тяжітиме до Азії. Цілком можливо, що найближчим часом Москва перестане бути столицею держави-агресорки.

Це вже не є таємницею. Про це 24 каналу сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

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Росія – азійська країна

Про це вже говорять представники Росії. Ба більше, про це вже починають замислюватися люди, які тимчасово у Кремлі. Однак це зовсім не наша історія, підкреслює Данілов, а новина з Росії. Там кажуть, що треба перенести столицю до Красноярська, бо там буде зручніше і безпечніше.

Росіяни усвідомлюють, що до Європи не мають жодного відношення, відповідно їм потрібно пересуватися ближче до Азії. Невдовзі ми будемо спостерігати за цим у прямому ефірі, будемо бачити, що Росія буде фрагментуватиметься на наших очах,

– стверджує секретар РНБО.

Варто й зважати на історичні речі, які відбувалися за часів Золотої Орди, яка була "матір'ю та батьком" Московії. Данілов наголошує: росіяни насправді є нащадками Золотої Орди.

"Просто треба визнати, що вони є азійці. Нічого тут лячного немає, в Азії є дуже багато порядних націй. Але Росія – це азійська країна, там усе й буде відбуватися", – резюмував Олексій Данілов.

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