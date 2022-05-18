Росія безперешкодно вивозить вкрадене українське зерно до Сирії: Туреччину просять втрутитись

Посол України в Туреччині закликав турецький уряд заборонити перевезення вантажів із вкраденим українським зерном через Босфор.

Україна намагається довести, що російські військові крадуть пшеницю та інші товари з окупованих територій України, після чого перевозять їх вантажівками до Криму для експорту.

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Один такий вантаж уже відстежували – він прямував до порту Латакія, що у Сирії. Російський балкер "Матрос Позинич" завантажив у Криму 27 000 вкраденого українського зерна, а потім переправився до Латакії.

Ізольований сирійський уряд, який перебуває під санкціями, тісно пов'язаний з Росією. За оцінкою української розвідки, вкрадене зерно відмиватимуть через сирійський ринок для продажу у сусідні країни.

Росіяни залучили Сирію до перевезення краденого в Україні зерна

15 травня посол України в Анкарі Василь Боднар заявив, що вже друге судно прийняло крадене в Україні зерно і попрямувало з Севастополя до Босфору. Мовиться про корабель "Фінікія" під сирійським прапором – невеликий суховантаж, який може перевозити близько 19 000 тонн. Боднар закликав турецьку владу вжити заходів, щоб запобігти проходу судна транзитом через Босфор у турецькі морські порти.

Фінікія – одне із трьох суден, які належать сирійському державному судноплавному агентству "Сирімар". Компанія занесена до чорного списку санкцій Мінфіну США через зв'язок із сирійським диктатором Башаром Асадом та його збройними силами. Всупереч санкціям США, судна агентства "Сирімар" безперешкодно курсують між турецькими портами та Севастополем.

За останні два місяці "Фінікія" двічі проходила на північ через протоку Босфор і зникала з-під супутникового стеження АІС. Це свідчить про те, що її екіпаж відключав АІС на вході до Чорного моря. Але її сигнал з'являвся знову після повернення до зони Турецької протоки, де потрібна передача АІС.

Хоча дані АІС про рейси "Фінікії" в Чорному морі недоступні, українські розслідувачі з відкритих джерел отримали кадри з вебкамери, на яких судно входить до гавані Севастополя і заходить на зерновий термінал 11 травня. АІС зафіксував корабель в Чорному морі 14 травня й вже наступного дня її сфотографували під час проходу протоки Босфор.

"Фінікія" перейшла Босфор і вирушила на південь, минаючи турецькі морські порти. Станом на вечір 17 травня сигнал AIС показував, що вона перебуває на північ від Кіпру, прямуючи на Схід у бік Сирії.

Як росіяни грабують українське зерно:

На Луганщині окупанти вивезли або знищили обсяг зерна, який міг би забезпечити потреби місцевих жителів майже на 3 роки. Загалом росіяни вивезли з регіону близько 100 тисяч тонн зерна.

Зерно й техніку вивозять з будь-яких тимчасово окупованих територій. Наприклад, з Мелітополя крадене везуть у напрямку Криму. Про таку ж ситуацію повідомляли й у Генічеську.

У селищі Новоолексіївка Херсонської області окупанти спустошили елеватор та також вивезли все зерно до Криму.

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