У ДПСУ оцінили небезпеку від спільних авіаційних навчань Росії та Білорусі

Російська та білоруська армія днями розпочали навчання авіації та протиповітряної оборони. Українські війська ж пильно стежать за розвитком подій.

Війська Росії та Білорусі розпочали навчання авіації у понеділок, 27 травня. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері телемарафону прокоментував, чи є небезпека для України від цих навчань, пише 24 Канал.

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Українські військові стежать за діями Росії та Білорусі

Триватимуть спільні авіаційні навчання російських та білоруських військових льотчиків ще декілька днів – до п'ятниці, 31 травня.

Раніше російське міністерство оборони поширило інформацію, що тренування будуть націлені на захист об'єктів від повітряних ударів та прикриття підрозділів сухопутних військ.

За словами Демченка, за цими діями військових Росії та Білорусі стежать підрозділи розвідки Міноборони України та ДПСУ, щоб зрозуміти, "наскільки вони можуть нести загрозу Україні".

Якоїсь зміни ситуації не відмічають,

– запевнив речник ДПСУ.

Також він додав, що українцям наразі не варто боятися можливих наступів зі сторони білоруського кордону.

"За останній час на кордоні з Білоруссю і будь-які дії щодо України з цієї території не фіксувалися, і, на щастя, Росія немає там підрозділів сухопутної складової, які б могли на даний момент нести загрозу нашій країні", – сказав Демченко.

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