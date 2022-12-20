Росія перекидає у Білорусі техніку й особовий склад ближче до кордону з Україною
Джерело:"Беларускі Гаюн"
Росія почала перекидання на південь Білорусі техніки, яку раніше привезли на полігони з мобілізованими російськими військовими. Російські сили перекидають у напрямку кордонів України.
Аналітики "Беларускі Гаюн" інформують, що впродовж 20 грудня фіксується перевезення танків, вантажівок та особового складу збройних сил Росії. Перекидання російських сил відбувається з білоруських полігонів у північній та центральній частинах країни, де вони дислокувалися.
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Росія перекидає сили з полігонів у Білорусі
Російські військові та техніка прямують на південь Білорусі – ближче до кордону з Україною.
Близько 5 ранку з залізничної станції Полонка вирушив ешелон з військовою технікою Росії, яка дислокувалася на полігоні "Обуз-Лісновський". Ешелон прибув у Лунинець (Брестська область). На платформах: 23 танки Т-80, 8 бензовозів, 9 вантажівок (Урали та КамАЗи), 2 пасажирські та 7 вантажних вагонів.
19 грудня на залізничній станції Заслонове (Вітебська область) здійснювалося навантаження на платформи понад 20 танків і близько 16 Уралів Росії, які були на полігоні "Лепельський". Пізніше ешелон вирушив у напрямку Орші і пішов на Осиповичі. Пунктом його призначення, попередньо, є Слуцьк (Мінська область), що також значно ближче до кордону з Україною.
Відомо також і про перекидання третього ешелону з технікою збройних сил Росії. Вранці 20 грудня через Шклов (Могилівська область) пройшов ешелон з: 20 БМП-2, 3 бензовози, 7 Уралів, Мобільний Пункт Управління Зв'язковий (МПУС-К) на базі КамАЗ, 4 пасажирські вагони РЗ та 3 вантажні вагони. Ешелон прибув до Калінковичів і може продовжити рух на південь.
Аналітики "Беларускі Гаюн" зазначають, що російську техніку можуть перевозити до прикордоння, або везуть на спільні навчання Росії та Білорусі поблизу кордону з Україною.
Зазначимо, що кількість техніки, яку зараз перекидають у прикордонні, є невеликою і її точно недостатньо для жодних наступальних дій,
– йдеться у повідомленні.
Росія перекидає сили після зустрічі Путіна й Лукашенка
Переміщення російських сил відбувається після того, як 19 грудня кремлівський диктатор Владімір Путін вперше за 3 роки побував у Мінську та зустрівся з Олександром Лукашенком.
Росія та Білорусь домовилися продовжувати практику спільних військових навчань. Крім того, хочуть займатися створенням нової військової техніки.
У розвідці України заявили, що Росія в Мінську, окрім прагнення втягнути Білорусь у повномасштабну наземну операцію, намагалася вичавити з білоруського ОПК максимум можливостей для своєї армії. Про це до зустрічі Путіна та Лукашенка також інформувало білоруське підпілля.
Аналітики з Інституту з вивчення війни вважають, що Лукашенко, ймовірно, відхилив зусилля Путіна. Зокрема, кремлівському диктаторові не вдалося змусити Білорусь до сухопутної війни проти України.
Що відомо про загрозу наступу Росії з Білорусі
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Росія готує близько 200 тисяч військових. Відповідно до найгіршого сценарію, вже в січні росіяни можуть розпочати новий наступ на Донбасі, Півдні та навіть на Київ.
- Україна наразі не фіксує у Білорусі формування ударних груп для нового наступу. Проте аналітики вказали кілька факторів, які можуть свідчити, що Росія, ймовірно, готує наступ з Білорусі.
- Аналітики схиляються до того, що наступ окупантів із Півночі не буде мати успіху. У Міноборони Британії теж вважають, що білоруські та російські війська навряд чи становлять силу, здатну здійснити новий успішний наступ.
- За розвитком подій стежать західні партнери України. У Німеччині не виключають розширення участі Білорусі у військових діях Росії проти України. У США заявили, що роль Білорусі в російській агресії турбує Білий дім давно.