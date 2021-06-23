Росія блокує доступ МАГАТЕ до ядерних об'єктів на Донбасі

Росія блокує доступ інспекторів МАГАТЕ до ядерного матеріалу на тимчасово окупованих ділянках Донбасу. Українська сторона в ТКГ каже, що це ознаки свідомого порушення Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Відповідну заяву зробив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук. Тому Україна знову порушила це питання в рамках ТКГ.

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Росія блокує доступ МАГАТЕ

Блокування доступу інспекторів МАГАТЕ до ядерного матеріалу на тимчасово окупованих територіях – це ознаки свідомого порушення Російською Федерацією Договору про нерозповсюдження ядерної зброї,

– заявив Кравчук.

Глава української делегації в ТКГ розповів спецпредставнику глави ОБСЄ Хайді Ґрау, що у 2020 році причиною ненадання Україні розширеного висновку за результатами застосування гарантій МАГАТЕ стала неможливість проведення інспекції МАГАТЕ на тимчасово окупованих територіях. Цю інспекцію не здійснили через блокування Росією вирішення цього питання по суті.

Зверніть увагу! Міжнародна агенція з атомної енергії забезпечує, щоб ядерні матеріали і обладнання не використовували для військових цілей. У МАГАТЕ є система гарантій – її основу становить контроль за використанням ядерних матеріалів. Саме його здійснють на місцях інспектори МАГАТЕ.

Росія порушує Договір про нерозповсюдження ядерної зброї

Натомість блокування доступу інспекторів МАГАТЕ є свідомим перешкоджанням роботі організації з боку Росії. Разом з мілітарізацією Криму – це ознаки порушення Росією Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Очевидно, перешкоджаючи діяльності МАГАТЕ в Україні, Росія дискредитує себе, в першу чергу, як член Агентства і як постачальник ядерних послуг та технологій до третіх країн,

– заявили в ТКГ.

Українська сторона в ТКГ закликає російську сторону:

розблокувати роботу КПВВ зі свого боку;

повернутися до повного та всеосяжного режиму припинення вогню;

узгодити план розмінування з графіком проведення ремонтних робіт на ключових об'єктах критичної інфраструктури поблизу лінії розмежування;

створити безпечні умови для належного функціонування об'єктів, що забезпечують потреби цивільного населення.

Також наполягає звільнити всіх осіб, утримуваних окупантом.

Що таке МАГАТЕ Це Міжнародна агенція з атомної енергії – провідний світовий міжнародний урядовий форум науково-технічної співпраці в області мирного використання ядерної технології.

Станом на квітень 2015 року до складу Агентства входять 164 країни-члени.

МАГАТЕ входить до загальної системи міжнародних організацій ООН, а його відносини з ООН базуються на окремій угоді від 1959 року.

МАГАТЕ встановлює стандарти ядерної безпеки і захисту довкілля, а також дає країнам-членам техдопомогу й заохочує обмін науковою і технічною інформацією.

Джерело: Вікіпедія

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