Росія непокоїться через наступ ЗСУ і зводить укріплення біля Токмака, – британська розвідка

Після взяття Роботиного на Півдні нас цікавить Токмак. Окупанти відчувають неминучість наступу Збройних сил України, тож відчайдушно намагаються вгризтися в українську землю.

За даними британської розвідки, росіяни укріплюються біля Токмака, зводячи нові оборонні споруди. Слід зазначити, що з початку війни західні розвідки діляться з Україною даними в режимі реального часу, наприклад, біля берегів Румунії чи не щодня працює літак "Посейдон".

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Про що розповіли британці

Росіяни споруджують додаткові оборонні укріплення "на південному підході з боку Роботиного". Вони заливають окопи бетоном і роблять бліндажі.

Бліндажі забезпечать додатковий захист російських солдатів і командного складу від обстрілів з важкої української артилерії та безпілотних літальних апаратів,

– пишуть у відомстві.

А от бетон, на думку розвідників, має допомогти зміцнити окопи, бо скоро почнуться дощі, сльота і сніг. Вони розцінюють появу таких укріплень як страх росіян перед можливим проривом ЗСУ.

Також у повідомленні мовиться про евакуацію сімей російських офіцерів із Токмака.

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Так близько і так далеко