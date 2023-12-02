Чому Росія бреше про "оборону" біля Авдіївки: аналіз ISW

Росія продовжує намагатись оточити Авдіївку. Водночас керівництво держави-агресорки наполягає, що біля міста ведеться саме оборона, тож аналітики Інституту вивчення війни проаналізували, для чого окупантам ця брехня.

Аналітики ISW вважають, що керівництво Росії говорить про "активну оборону" Авдіївки, щоб приховати "відсутність будь-якого значного російського прогресу навколо Авдіївки". Крім цього, таким чином ворог намагається пояснити свою нездатність "трансформувати тактичні досягнення в оперативно значущі успіхи".

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Безуспішно наступають, а не обороняються

Глава ворожого міноборони Росії Сєргєй Шойгу продовжує називати російські наступальні дії в Україні частиною "активної оборони". У такий спосіб він намагається зменшити очікування щодо здатності російських військових досягти оперативно важливих цілей.

Шойгу заявив 1 грудня під час селекторної наради з російським військовим керівництвом, що російські війська ведуть "активну оборону" в Україні і захоплюють більш вигідні позиції на кожному оперативному напрямку.

Водночас він, ймовірно, відзначив ті бригади, які діють в районах, де ворожі війська проводять наступальні операції, а не обороняються від українських штурмових дій.

Шойгу і Путін почали називали російські наступальні операції із захоплення Авдіївки "активною обороною" після того, як перший російський механізований наступ не зміг досягти значних тактичних успіхів на початку жовтня 2023 року.

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