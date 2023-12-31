"Центри прийняття рішень": Росія бреше про удар по цивільних об'єктах в Харкові
Росія цинічно вдарила по Харкову 30 грудня. Для того, аби виправдати свої дії, країна-агресорка вигадала чергову легенду.
Росія вдарила по цивільній інфраструктурі Харкова. Однак там наполягають, що вразили "центри прийняття рішень", передає 24 Канал.
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"Знищили представників ЗСУ"
Російська влада пише, що ударом по комплексу "Харків Палас" було знищено представників ГУР та ЗСУ, однак це чергова вигадка окупантів, щоб виправдати свій черговий удар по цивільній інфраструктурі.
Вони наголошують, що ці нібито представники ЗСУ та ГУР брали участь у "теракті в Бєлгородській області".
Джерела 24 Каналу в спецслужбах повідомили, що події в Бєлгороді – результат непрофесійних дій операторів російської ППО. Росія постійно прикривається тим, що цілить по "центрах рішень" та "військових об'єктах", однак це ні що інше, як повторення тез російської пропаганди.
Внаслідок удару по "Харків Палас" постраждало 28 людей. На щастя, обійшлося без загиблих.
Наслідки удару по центру Харкова
- Перед Новим роком, у ніч на 31 грудня окупанти атакували Харків "Шахедами". Зафіксовано 4 влучання. Росіяни вдарили не по військових об'єктах. Ворог атакував кафе, житлові будинки та офіси. Міський голова розповів, що внаслідок нічної атаки російських безпілотників пошкодження зазнали будівлі у центрі Харкова.
- Також мер подякував усім, хто допомагає долати наслідки підступних атак окупантів.
- Начальник поліції Володимир Тимошко розповів, що окупанти влучили в житловий будинок в самому центрі міста. Під ворожим ударом був Київський район. Зафіксовано 4 влучання.