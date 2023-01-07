Росія втікатиме з нашої території, – у Зеленського озвучили, що Україні треба для контрнаступу

На думку аналітиків, Владімір Путін віддасть наказ про другу хвилю мобілізації після 15 січня. Водночас окупанти планують вести активні бої зокрема на Харківському, Донецькому та Запорізькому напрямках. І це має знизити ймовірність їх наступу з території Білорусі.

Все, що зараз робить Росія в плані підготовки та ведення війни, не зупинить Україну в прагнення звільнити свої території. Про це 24 Каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, такі дії ворога дозволяють нам пояснити своїм партнерам, що Росія хоче "могілізувати" велику кількість російських громадян. Але нам це байдуже.

Зверніть увагу Буданов знає, що відбувається у Бахмуті чи Росії, – реакція Подоляка на прогнози щодо війни

Питання – чим воювати, а не ким

Радник глави Офісу Президента наголосив, що у нас триває величезна, повноцінна, інтенсивна війна і вона має багато напрямків – Херсонський, Запорізький і зокрема північний – у кордонів з Білоруссю. І тому важливо враховувати декілька чинників.

По-перше, нам потрібно слідкувати за всіма напрямками – військові і розвідка це здійснюють.

По-друге, мобілізація в Росії не припинялась – у них був призов, прихована мобілізація, часткова продовжувалась – і зараз триває.

Питання не в кількості мобілізованих – у них й так велика армія, яка нараховує, за їх заявами, 1 мільйон 17 тисяч осіб. Але проблема в тому, чи отримують мобілізовані злагодження, амуніцію, зброю. А все це є дуже дефіцитним в Росії,

– зауважив він.

Подоляк наголосив, що також у ворога є проблеми щодо спроможності їхніх снарядів, ракет, дронів.

"В Росії на порядку денному питання – чим воювати, а не ким. За цей час вони втратили навіть інструкторів, які б мали залагодити цих мобілізованих і зробити з них більш-менш боєздатні загони", – запевнив він.

По-третє, Росія заявляє про те, що має мобілізаційний ресурс у 30 мільйонів. Але це елемент великої інформаційної кампанії, яка має залякати нас.

Прагнемо мінімізувати втрати

За словами Михайла Подоляка, Україна прагне мінімізувати втрати при контрнаступі, і для цього нам потрібні:

бронетехніка у великій кількості: не 20 чи 50, а 500 – 700 танків і бронетранспортерів. Це дозволить нам швидко пересуватись по окупованій території;

певні ракети певної дальності. Вона має складати 100 плюс кілометрів, а краще 200 плюс кілометрів.

"Таким чином ми дуже швидко знищимо залишки логістичної інфраструктури росіян, завдяки яким вони й воюють. Також ми знищимо все, що дозволяє Росії вбивати наших військових. Ворог буде деморалізований остаточно і буде тікати з нашої території", – вважає він.

Зброя вже "втомлюється" вбивати

Власне, окупанти вже втікають з української землі: ПВК "Вагнер", яким керує Євгеній Пригожин, втекли з Бахмута після багатьох невдалих спроб захопити місто.

Пригожин вважав, що вміє воювати, що нагонить 10 – 40 тисяч зеків, які будуть йти першою хвилею і завалять трупами територію наших оборонних ліній. А після того третьою чи четвертою хвилею зайдуть "вагнерівці" і скажуть, дивіться, як треба воювати,

– розповів радник глави Офісу Президента.

На його думку, Пригожин – ні стратег, ні тактик, це "халіф на годину". Він розуміє, що більше не матиме шанс десь щось забрати, наприклад, посаду якогось міністра. І заради цього він готовий жертвувати життям великої кількості зеків.

"Але зекі не вміють воювати, просто їх дуже багато. У нас зброя вже "втомлюється" їх вбивати", – наголосив він.

Михайло Подоляк зазначив, що Україну не обходить, що робить Росія. Нам важливо, коли ми отримаємо з нашими партнерами разом всі номенклатури військових спроможностей.

Що відомо про контрнаступ ЗСУ