Росіяни будують оборонні споруди на Луганщині: чи може це зупинити контрнаступ ЗСУ

Російські загарбники будують на Луганщині так звану "лінію Вагнера". Ця система фортифікаційних споруд більше схожа на якусь пародію, аніж на справжню лінію оборони.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан. Він зазначив, що це лише чергова робота росіян задля картинки та медійних кадрів.

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"Лінія Вагнера" є лише медійною картинкою

Військовий експерт наголосив, що лінії оборони виконуються зовсім не так. Окрім того, росіяни могли хоча б для прикладу подивитися, на систему захисту, яку побудували українські військові.

Це більше медійна картинка. Найімовірніше, вона потрібна Прігожину для виконання якихось завдань,

– зауважив Світан.

Так, "кухар Путіна" Євгєній Прігожин може використовувати "лінію Вагнера" суто для піару в Росії, щоб займати якісь політичні горизонти. Або ж показати мобілізованим мешканцям з квазіреспублік, які отримали російські паспорти, мовляв, окупанти ніде не поділися й перебувають тут.

За словами військового експерта, "лінія Вагнера" – це не військові споруди, а лише медійна картинка. Отже, вона не те що не зупинить українських військових, коли вони підуть у контрнаступ – вона їх навіть не затримає.

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