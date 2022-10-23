Жалюгідна пародія, – Мусієнко сказав, що можуть означати заяви Пригожина про "лінію Вагнера"

Окупанти бояться наступу ЗСУ й створюють так звану "лінію Вагнера". Вона побудована за принципом Атлантичного валу, який був створений за наказом Гітлера на Заході Німеччини, але є лише пародією.

Так, Атлантичний вал передбачав побудову подібних залізобетонних конусів, але в рази більших. Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Цікаво Коли все точно "за планом": в Бєлгородській області встановлюють протитанкові перешкоди

Росіяни надихаються нацистами

Те, що ми зараз бачимо, це звісно жалюгідна пародія. Вони вочевидь побачили картинку того, що робив Гітлер – надихаються багато чим від нацистів,

– пояснив керівник Центру військово-правових досліджень.

Він зазначив, що зведена росіянами лінія оборони не зможе зупинити або стримати контрнаступ українських захисників. Так, є два способи, як ЗСУ можуть її здолати, зокрема:

будь-яку лінію оборони можна обійти з інших районів , зокрема і побудовану росіянами;

, зокрема і побудовану росіянами; такі рубежі повноцінно не перешкоджають контрнаступу, оскільки можна відпрацьовувати по позиціях дистанційно. Так, після того, як противника на тих позиціях фактично знешкоджено, заходять інші штурмові групи та ліквідовують залишки ворога. А далі бульдозери або інженерні автомобілі розчищають плацдарм для проходження військової техніки.

Мусієнко прокоментував побудову росіянами "лінії Вагнера": дивіться відео

Окупанти вдають бурхливу діяльність

Це (побудова "лінії Вагнера" – 24 канал) така пропагандистська акція на тлі поразок російських військ на Харківщині й просування далі українських військ на лінію Сватове – Кремінна,

– зауважив керівник Центру військово-правових досліджень.

На його думку, це спроби продемонструвати російському споживачу, що окупанти начебто щось роблять. Так, російські пропагандисти намагаються створити картинку нібито ця лінія оборони щось на кшталт смуги фортифікаційних споруд Мажино, чи Маннергейма, чи Атлантичний вал. Утім, "лінія Вагнера" не матиме серйозного стримувального ефекту.

Зауважте Росія збирає сили на кордоні Білорусі та перекидає "Іскандери": Бульба сказав, чого вони бояться

Ситуація на фронті: актуальна інформація