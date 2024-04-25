Нарощують оборону: до чого вже зараз готуються росіяни в Криму

Російські окупанти активізували будівництво укріплень по всій території тимчасово окупованого Криму та навіть біля Херсонщии. Таку інформацію фіксують партизани, тож ворог, ймовірно, розглядає варіант оборони.

Військовий будь-якої армії світу завжди готується до найгіршого сценарію. Про це 24 Каналу розповів льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан, додавши, що саме тому російські штаби напрацьовують різні варіанти розвитку війни.

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До чого готуються росіяни

Окупанти не відкидають можливість форсувати Дніпро та розробляють такі сценарії. Для цього вони утримують близько трьох дивізій – це понад 60 тисяч окупантів, які перебувають вздовж лівого берега.

Ворог розуміє, що як тільки надійде авіація, засоби дальнього ураження, з'явиться можливість форсувати Дніпро, то ми почнемо рухатися в напрямку Криму. Це може бути у 2024 році, і в наступному,

– сказав Роман Світан.

Наразі питання тільки в тому, коли надійде допомога, зокрема далекобійні ракети ATACMS. Ця зброя у достатній кількості дозволить нам контролювати Південний напрямок. Насамперед мовиться про ділянку з Кринок на Армянськ і вихід на Скадовськ.

Нам потрібна також морська компонента. Велика Британія передасть десяток катерів, які можуть пройти 50 кілометрів, якщо це знадобиться. Тому росіяни вже давно ухвалили рішення укріплювати Кримський півострів, туди перекинули додаткові військові частини, щоб його обороняти

– розповів полковник ЗСУ в запасі.

Для ворога цей напрямок важкий для оборони, цим і пояснюється, чому росіяни так активно створюють нові рубежі для захисту.

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