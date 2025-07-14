Не оговталися після "Павутини": в ISW розкрили, як Росія намагається врятувати залишки авіафлоту

1 червня 2025 року Україна здійснила блискучу операцію зі знищення російської стратегічної авіації. Цей день запам'ятається окупантах надовго. Аби уникнути його повторення, ворог намагається сховати залишки своїх літаків.

Останні супутникові знімки свідчать про те, що Росія почала зводити захисні споруди на деяких своїх авіабазах після української операції "Павутина" що відбулася 1 червня, передає 24 Канал із посиланням на ISW.

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Як Росія намагається врятувати свою авіацію?

Українська організація з відкритих джерел розвідки Frontelligence Insight повідомила, що супутникові знімки, зроблені 7 липня, показують: на авіабазі Халіно в Курській області російські війська збудували приблизно 10 укріплених бункерів із земляним покриттям, 12 бетонних бункерів без земляного покриття та 8 ангарів на пероні.

Супутникові знімки від Planet Labs, зроблені 27 червня на тій же авіабазі Халіно, також демонструють укріплені ангари, що підтверджує оцінку Frontelligence.

Захисні споруди на авіабазі Халіно / Фото PlanetLabs

Frontelligence повідомила, що супутникові знімки від 9 липня свідчать про будівництво двох бетонних бункерів на авіабазі Саки в окупованому Криму. Також супутникові знімки Planet Labs, зроблені 7 липня, показують бетонні укриття для літаків.

Укріплення на авіабазі Саки / Фото PlanetLabs

Втім, за даними Frontelligence, станом на 9 липня на авіабазі Джанкой в окупованому Криму будівельних робіт не зафіксовано.

Також повідомляється, що на авіабазах Біла в Іркутській області та Оленья в Мурманській області, які були вражені під час операції "Павутина", на супутникових знімках все ще видно уламки бомбардувальників.

Російські чиновники та військові блогери звинувачують керівництво країни в нездатності захистити військову інфраструктуру від українських атак дронами протягом усієї повномасштабної війни.

Ймовірно, Росія почала будівництво захисних споруд на авіабазах лише після трьох років війни у відповідь на операцію "Павутина",

– підсумували аналітики.

До слова, росіяни також переміщують свої військові літаки на віддалені бази на Чукотці та Камчатці. На авіабазах Анадир та Єлізово різко зросла кількість літаків після операції "Павутина".