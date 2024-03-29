Серйозні ризики: Андрющенко сказав, чим небезпечна нова російська залізниця

Окупанти будують залізницю, яка з'єднає Росію з тимчасово окупованим Маріуполем. Залізниця суттєво спростить постачання зброї для втілення майбутніх планів ворога. Україна шукає способи, як перешкодити будівництву.

Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя, розповів 24 Каналу, що Росія дуже наблизилась до завершення будівництва залізничних шляхів. Він зазначив, що росіяни мають значні ресурси, зокрема достатньо техніки та людей, які працюють цілодобово. Є ймовірність, що до кінця травня 2024 року залізниця буде готова до експлуатації.

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Росія відновлює стару українську залізницю

Андрющенко прояснив, що росіяни не будують нову залізницю, а відновлюють ту, яку зруйнували у 2014 році під час окупації Донеччини. Вона з'єднувала Маріуполь, Москву і Санкт-Петербург.

Вони (Росія – 24 Канал) не всю залізницю будують, а добудовують окремі ділянки. Непридатні для експлуатації частини вони або замінюють, або перебудовують. В цьому питанні Росія дійсно швидко рухається не в той бік, в який би нам хотілось,

– зазначив Андрющенко.

Яка вигода для ворога

Залізничне сполучення між Росією та Україною надасть ворогу серйозних переваг у військовій логістиці, що збільшить об’єм військових ресурсів на фронті для росіян.

Зараз вони змушені возити з Ростова-на-Дону боєкомплекти, перезавантажувати їх на військові вантажівки, і везти до Маріуполя чи Волновахи. Це приблизно 300 кілометрів,

– зауважив Петро Андрющенко.

Він також порівняв час доставлення необхідних речей військового призначення. Зазначивши, що без залізниці умовні боєкомплекти потрапляють до окупантів за тиждень, а якщо це зміниться – потрібна буде всього доба.

За всіх умов, які сьогодні існують – виникає серйозна проблема. Реальну залізницю Росія може отримати вже цього року,

– наголос Андрющенко.

Як зашкодити будівництву залізниці

Наразі чітко відомо, де в Маріуполі розміщені табори будівельників та будівельна техніка.

Якщо зараз зробити неможливим їх роботу – влучно вдарити по цих об'єктах, то цього року ми не побачимо цієї залізниці. Це велика безпека для наших Сил оборони на лінії фронту Донецької області,

– зауважив радник мера Маріуполя.

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