Незворотні проблеми, – Березовець пояснив, навіщо росіянам новий залізничний міст в Маріуполі

Росіяни будують нові залізничні сполучення із тимчасово окупованими містами на Донеччині. Імовірно, вони розуміють, що скоро використовувати Кримський міст для логістики стане неможливо.

Офіцер ЗСУ Тарас Березовець розповів 24 Каналу, що для окупантів ризики залишаються у будь-якому випадку. Що б нового вони не придумали з логістичними шляхами – їм ніде сховатись від ЗСУ.

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Логістика росіян вразлива

Росіяни намагаються побудувати пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком, та уже почали будівництво залізничного мосту через річку Кальміус. Будують також автомобільну трасу.

Ключове питання, чи цей міст взагалі буде зведений. Будують вони швидко, але це може бути такий задум – дати можливість противнику витратити ресурси для будівництва цього об'єкта. А далі вже діяти за ситуацією,

– зазначив Тарас Березовець.

Безсумнівно, що в окупантів є достатньо коштів, засобів та ресурсів, щоб побудувати автомобільну, мостову та залізничну інфраструктуру. Однак роблять це, звісно, не для суспільства, а виключно у військових цілях.

"Противник зараз бачить вразливість Кримського мосту, розуміють, що він може бути ушкоджений, знищений або виведений з ладу на тривалий період, тому вони змушені робити акцент на так званий сухопутний міст, який поєднує Крим з Ростовською областю", – пояснив офіцер.

Тарас Березовець про проблеми росіян з логістикою: дивитись відео

Це не стало несподіванкою, адже одна з провідних цілей вторгнення Росії – створити сухопутний міст. Водночас взяття під вогневий контроль чи перерізання сухопутного коридору створить для росіян незворотні проблеми логістикою. Річ у тім, що в такому випадку альтернативою стає дуже вразливий Кримський міст або ж нестабільна через погоду поромна переправа.

"Логістика ворога вразлива за будь-яких умов. Чи то через роботу ЗСУ, чи то навіть через кліматичні умови", – підсумував Березовець.

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