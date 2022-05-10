Росія через значні втрати вивела свої підрозділи з Харківщини у Бєлгород
10 травня 2022 , 18:43Читать новость на русском
Джерело:Гентштаб ЗСУ
Спроба загарбників піти в наступ на Харківщині зазнала невдачі. Наші мужні воїни дали ворогу таку відсіч, що той почав відступати аж на свою територію.
Наступ на Харків російським окупантам не вдався. Усе, чого зумів досягнути ворог – це великих втрат та нагальної потреби у втечі.
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