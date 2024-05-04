Росія здійснює геноцид на окупованій Луганщині: в ISW вказали на докази цього

Росія на окупованих українських територіях синить справжній геноцид. Зокрема, аналітики Інституту вивчення війни вказали на докази цього ну Луганській області.

Окупаційна влада у Луганській області почала відбирати у батьків новонароджених дітей, якщо у батька або матері немає паспорта Росії. У ISW наголосили, якщо це правда, то ці дії мають ознаки геноциду.

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Батьки мають підтвердити громадянство Росії

Це порушує Конвенцію про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. У окремій статті зазначено, що "накладення заходів, спрямованих на запобігання народжуваності всередині групи", – це геноцид.

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор пояснив, що із 6 травня батьки мають підтвердити громадянство Росії (хоча б у одного з них) для виписки з пологового будинку матері з новонародженим. Інакше окупаційна "влада" відбере дитину.

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