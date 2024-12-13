Росія давно використовує такі хитрощі: авіаексперт розкрив тактику ударів "Кинджалами"

Під час масованої атаки України 13 грудня Росія запускала кілька ракет одним маршрутом. Такий підхід суттєво ускладнює роботу протиповітряної оборони України, оскільки збити дві ракети, які летять у ту саму ціль, набагато важче.

Авіаексперт Анатолій Храпчинський в ефірі 24 Каналу зазначив, що Росія давно використовує подібну тактику під час обстрілів України. Зокрема, цього разу у повітрі одночасно перебували чотири літаки МіГ-31К, які є носіями ракет "Кинджал".

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Авіаексперт наголосив, що для ефективного збиття "спарених" ракет Україна потребує більше сучасних систем протиповітряної оборони.

Дієвим методом є збільшення постачання західних систем протиповітряної оборони, які здатні якісніше виявляти і знищувати цілі,

– зазначив Храпчинський.

Нагадуємо, що президент України Володимир Зеленський напередодні також звернувся до західних партнерів із проханням надати щонайменше 10 систем Patriot, щоб повністю закрити небо над Україною. За його словами, одна така система коштує 1,5 мільярда доларів.

Чому Україні потрібні додаткові системи ППО

"Додаткові системи Patriot забезпечать захист життів і зроблять війну для Володимира Путіна беззмістовною. Жодні КАБи чи ракети не зможуть влучати в цивільну інфраструктуру України", – підкреслив Зеленський.

Цікаво! Більш детально про характеристики ракети "Кинджал", яку в Росії полюблять використовувати, аби боротися з мирним населенням України, ви можете прочитати у статті 24 Каналу.