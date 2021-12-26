Росія диктує ситуацію, – Кулеба розповів про загрози в Азовському морі

У військовому відношенні Росія має значну перевагу над Україною в Азовському морі. Ба більше, в разі вторгнення країна-агресорка використає цю перевагу для тиску на південні міста України.

Таку думку озвучив в інтерв'ю американському виданню очільник українського МЗС Дмитро Кулеба.

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За словами Кулеби, з точки зору безпеки на Азовському морі домінує Росія.

У чинних обставинах, звичайно, Росія диктує ситуацію в Азові та в основному використовує її як театр військових дій. А у разі війни вони будуть активно використовувати це для чинення тиску на наші південні міста на Азовському узбережжі,

– переконаний міністр.

Він також зазначив, що Росія може використовувати це в разі вторгнення в Україну. Раніше очільник нашого МЗС заявляв, що дипломатія зможе запобігти наступній хвилі російської агресії проти України, якщо вона буде ґрунтуватися не лише на словах, а й на справах.

Напруження в Азовському морі

9 грудня російські ЗМІ повідомили, що корабель Військово-морських сил України рухається у бік Керченської протоки. У російській ФСБ цинічно стверджували, що судно нібито створює загрозу безпеці мореплавання. Втім, згодом окупанти заявили, що воно все ж змінило курс та повертається.

В українському Міністерстві оборони спростували усі російські заяви. Олексій Резніков зазначив, що Азовське море є спільною акваторією як для України, так і для Росії. Він пояснив, що мовиться про українське пошуково-рятувальне судно, на борту якого навіть немає зброї. Тож інформація про нібито загрозу через "Донбас" є черговим викидом Росії.

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