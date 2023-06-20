Росія додатково замінувала ЗАЕС, – Буданов про ймовірну небезпеку

Підрив окупантами Каховської ГЕС унеможливив нормальний доступ води до охолоджувачів на ЗАЕС. Ба більше, ворог додатково замінував один з охолоджувачів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник ГУР Кирило Буданов. Він розповів про можливі проблеми на станції, пише 24 Канал.

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Окупанти можуть підірвати охолоджувач

Буданов наголосив, що російські терористи зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів на ЗАЕС внаслідок підриву Каховської греблі.

Але друге – це те, що ЗАЕС була додатково замінована. І найстрашніше, що був замінований охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу, то велика ймовірність, що будуть значні проблеми,

– підкреслив начальник ГУР.

Буданов повідомив про додаткове замінування ЗАЕС: дивіться відео

Ворог може підірвати ЗАЕС