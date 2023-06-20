Росія додатково замінувала ЗАЕС, – Буданов про ймовірну небезпеку
Підрив окупантами Каховської ГЕС унеможливив нормальний доступ води до охолоджувачів на ЗАЕС. Ба більше, ворог додатково замінував один з охолоджувачів.
Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник ГУР Кирило Буданов. Він розповів про можливі проблеми на станції, пише 24 Канал.
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Окупанти можуть підірвати охолоджувач
Буданов наголосив, що російські терористи зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів на ЗАЕС внаслідок підриву Каховської греблі.
Але друге – це те, що ЗАЕС була додатково замінована. І найстрашніше, що був замінований охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу, то велика ймовірність, що будуть значні проблеми,
– підкреслив начальник ГУР.
Буданов повідомив про додаткове замінування ЗАЕС: дивіться відео
Ворог може підірвати ЗАЕС
- 15 червня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав Запорізьку атомну електростанцію. Він оглянув ситуацію на станції, а також на водосховищі, яке почало міліти, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.
- Він розповів, що через руйнування Каховської ГЕС знизився рівень води, яка необхідна для охолодження ЗАЕС та пообіцяв уважно стежити за ситуацією надалі.
- Крім того, Володимир Зеленський стверджує, що росіяни можуть піти на підрив АЕС в Запоріжжі, аби вплинути на Захід і примусити погодитися на їхні умови. Єдино можливою протидією цьому Зеленський називає інтенсифікацію постачання озброєння Україні.
- Експертка з ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна переконана, що в будь-якому разі росіяни цілком можуть використати ЗАЕС шантажу України.