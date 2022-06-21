Росія дуже нервово сприймає нашу активність – Зеленський про посилення обстрілів

Невдовзі Україні, ймовірно, нададуть статус кандидата на вступ до ЄС. Російським окупантам не подобається активність нашої країни на міжнародній арені, тож вони посилюють обстріли.

Про це під час свого вечірнього звернення розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що українські захисники та захисниці продовжують давати гідну відсіч окупантам.

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Окупантам не подобається активність України

Президент розповів, що Росія дуже нервово сприймає активність України, як він і передбачав.

Знову обстріли Харкова, Одеси, знову спроби жорстоких наступальних дій на Донбасі. Це – зло, яке можна заспокоїти тільки на полі бою,

– зауважив Зеленський.

Наразі бійці ЗСУ також захищають Лисичанськ та Сєвєродонецьк. За словами глави держави, весь цей регіон – найскладніший, адже там відбуваються найважчі бої.

"Але там наші міцні хлопці та дівчата. Окупанти отримують відповіді на свої дії проти нас. Вдячний армії та розвідці, які це забезпечують", – наголосив президент.

Він додав, що ввечері підписав черговий указ про нагородження українських захисників і захисниць. 220 учасників бойових дій відзначили державними нагородами, з яких 27 – посмертно.

"Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за Україну! Вічна слава усім, хто захищає нашу державу! Слава вам! Слава Україні!", – підсумував Зеленський.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

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