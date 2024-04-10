Китай затягує Росію в залежність: у що виллється ця співпраця

Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров прибув з візитом до Китаю для переговорів. Пекін не втратить нагоди скористатися послабленням позицій Росії на міжнародній арені.

Про це розповіла 24 Каналу Аліна Гриценко, головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень, зазначивши, що прийом Лаврова у Китаї не мав ніяких особливостей. Його прийняли на високому рівні – це жест у відповідь, адже російська сторона своїх китайських "друзів" приймає так само.

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"Зустріч між Лавровим та Сі Цзіньпіном не була чимось екстраординарним, це просто дипломатичний жест. Росія є важливим для Китаю партнером у безпековій площині, ідеологічному плані та в економічному контексті", – зауважила Аліна Гриценко.

Сфери домовленості Китаю з Росією

У вівторок, 9 квітня 2024 року, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрівся з главою МЗС Китаю Ван Ї. Вони обговорили зміцнення співпраці між країнами. Ван Ї привітав Путіна з "перемогою" на виборах та заявив про підтримку Китаю розвитку Росії під керівництвом Путіна. Обидва підкреслили важливість "дружніх відносин" між країнами.

Головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень вважає, що Лавров у Китаї обговорював декілька сфер співпраці. Перша – економічна співпраця.

Китай затягує Росію в економічну залежність. Російський ринок потрапляє в полон китайських товарів різних категорій – від капців до електромобілів,

– сказала Гриценко.

Друга важлива сфера діяльності співпраці цих країн – енергетика.

Росія продовжує залишатися важливою ресурсною базою для Китаю, це стосується не тільки енергоносіїв, але й сировини, наприклад, деревини. Свої ліси Китай береже – а російські експлуатує,

– підкреслила вона.

Пекін з Москвою так і не дійшли згоди щодо запуску газопроводу "Сила Сибіру-2", який проходить через Монголію.

Найімовірніше це пов'язано з тим, що Пекін продовжує тиснути на Росію, просуваючи вигідні для себе умови. Росіяни поки не погоджуються, але в них так і не залишиться іншого виходу, і вони погодяться на умови Китаю,

– припустила Гриценко.

Третя – найважливіша частина переговорів стосується безпекової площини.

У заявах Лаврова та міністра закордонних справ Китаю Ван Ї мовилось про співпрацю в рамках побудови Євразійської архітектури безпеки.

Зараз у центральній Азії відбуваються певні зміни у зв’язку з тим, що Росія втратила весь можливий авторитет і репутацію. Китай намагається заполонити вакуум впливу, який відбувся в регіоні. Росія вже буде відігравати другорядну роль, як васал Китаю,

– зауважила Аліна Гриценко.

Відносини Китаю та Росії: коротко