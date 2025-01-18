Росіяни вже активно кричать про це: чому Путін боїться Китаю

Сьогодні Пекін повністю диктує свої умови російській економіці. Через це у Кремлі бояться, що Китай остаточно перетворить Росію на свою колонію.

Про це 24 Каналу сказав міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко. Він зауважив, що Владімір Путін боїться Сі Цзіньпіна, адже втратив усі важелі впливу на Китай.

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"Китай зайшов дуже серйозно"

Захоплюючи економічні позиції, одна країна починає керувати іншою й може диктувати свої умови. Самі росіяни вже кричать про те, що бояться стати китайською колонією. Зокрема, на пропагандистських каналах точаться дискусії про те, мовляв, як це росіяни дозволили китайцям сісти їм на голову.

Якщо американці будуть послідовними й дружньо пояснять китайцям, що це для них означатиме, то тоді Росії залишається лише підняти білий прапор,

– мовив Огризко.

Безумовно, у Кремлі бояться остаточного економічного протекторату з боку Китаю. Втім, протидіяти цьому росіяни не можуть, адже немає чим.

Китай зайшов дуже серйозно. Зараз промайнула інформація, що китайські вантажні автомобілі вже витіснили КамАз з російського ринку. Росіяни купують більше китайські вантажівки, адже попри їхню не найкращу якість, вони все ж кращі за російський автопром,

– зазначив ексміністр закордонних справ України.

За його словами, зараз росіяни можуть зіграти хіба що на ідеології, що протягом певного часу може тримати рівновагу. Мовляв, ми ж з вами спільно маємо протистояти Заходу.

Однак, попри всю свою ідеологічну зашореність, китайці вміють рахувати гроші. Якщо вони побачать, що співпраця з Росією для них токсична, а натомість можна домовитися із США мирно співіснувати, то мені здається, що Китай здасть Росію,

– додав Огризко.

До слова, у 2024 році товарообіг між Росією та Китаєм сягнув рекордного рівня. Він склав 1,74 трильйона юанів. Постачання товарів з Китаю в Росію зросло на 5%, а експорт з Росії до КНР зріс на 1% у 2024 році.