Росія створює нове 100-тисячне угруповання військ: військовий експерт припустив задум ворога

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк заявив, що Росія створює нове угруповання військ у понад 100 тисяч солдатів. Не виключено, що влітку ворог спробує здійснити наступ на одному з напрямків.

В етері 24 Каналу військовий експерт Андрій Крамаров пояснив, як змінилася тактика ворога щодо мобілізації та підготовки бійців. Зазначимо, що наразі точно невідомо, чи буде такий наступ, однак ЗСУ готуються до різного розвитку подій.

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Який задум росіян

Армія Росії витратила значну частину своїх можливостей під час осінньо-зимової кампанії. У 2023 році росіяни непогано відмобілізувалися та в результаті у них з'явилися невеликі успіхи на фронті.

Тобто, це вже не ті чмобіки, яких просто через тиждень кидають в бій. Ні, це військові, які брали участь в цих боях. Їх непогано укомплектували, екіпірували. Вони протягом 3 – 6 місяців, залежно від роду військ і типу підрозділу, проходили підготовку в навчальному центрі,

– мовив Крамаров.

Він наголосив, що противник кидає у бій вже непогано сформованих базових військових. Окупанти зрозуміли, що непідготовленими солдатами можна хіба що створювати напруження або затикати критично необхідні дірки на фронті. Проте не можна реалізовувати певні тактичні оперативні завдання, тому зараз, побачивши, що цей метод приносить успіх, росіяни готуються.

Цифра зараз дуже різна й коливається. Хтось каже 100 тисяч, хтось 200 – 250 тисяч, навіть до півмільйона. Будемо спостерігати за тим, скільки врешті-решт вони назбирають,

– зазначив військовий експерт.

На жаль, окупанти не відмовляються від цієї ідеї та будуть мобілізовуватись. Питання не тільки у можливостях. Вони просто зрозуміли, навіщо витрачати свої можливості, якщо можна ефективно відмобілізувати, укомплектувати ці підрозділи, кинути в бій і тоді вони покажуть результат.

Росіяни можуть готуватися до нового наступу влітку