Росія глушить GPS кораблів у територіальних водах Румунії: може призвести до трагедії

Росія активно і постійно глушить GPS-зв'язок кораблів у територіальних водах Румунії. Це створює ризик зіткнень суден та інших інцидентів на кордоні НАТО.

Про це заявив начальник штабу оборони Збройних сил Румунії генерал Даніель Петреску. За його словами, Румунія повинна підготуватися до тривалої конфронтації з російським режимом.

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Росія глушить GPS у територіальних водах Румунії

Петреску наголосив, що активні та постійні дії російського глушіння впливають на GPS-зв'язок, що створює ризик зіткнення кораблів у територіальних водах Румунії або тих, що заходять у зони навігаційних обмежень Росії.

За його словами, також існує постійний ризик зростання ймовірності "інцидентів" на кордоні НАТО, оскільки безпілотники чи ракети можуть промахнутися.

Інфраструктура Румунії або комерційні судна в територіальних водах (Румунії – 24 Канал) можуть бути уражені помилково,

– зазначив генерал і додав, що також небезпеку становлять міни, які дрейфують Чорним морем.

Він зауважив, що Чорне море стало районом військових дій, звідки росіяни запускають ракети в бік України.

"Регіон став ареною все частіших військових дій, морських інцидентів і дій, які обмежують вільний рух суден. Війна РФ в Україні фундаментально дестабілізувала Чорноморський регіон і викликала почуття незахищеності серед прибережних країн, що вплинуло на безпекове середовище", – підсумував Петреску.

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