Росія стоїть за глушінням GPS у Європі, – командувач Силами оборони Естонії

Росія глушить супутникові сигнали у Східній Європі. Кремль, скоріше за все, діє з Калінінграда або зі своїх кораблів у Балтійському морі.

Про це офіційно заявив Мартін Херем, командувач Сил оборони Естонії. Він зазначив, що твердих доказів про те, що це робить Росія, немає, однак він переконаний у цьому.

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Що відомо про інцидент

Мартін Херем повідомив, що перешкоди супутниковим навігаційним системам у Балтійському регіоні посилилися у 2023 році. Особливий сплеск був зареєстрований у січні 2024 року на території, що тягнеться від Фінляндії до Польщі та Чорноморського регіону.

Хтось є причиною цього, і ми думаємо, що це Росія,

– сказав Херем в інтерв'ю минулого тижня.

Він припустив, що Кремль навчається та тестує на випадок ймовірного конфлікту у цьому регіоні.

Міністерство оборони Росії раніше підтверджувало, що його підрозділи РЕБ в Калінінграді проводили навчання щодо порушення радіо- та супутникових сигналів.

Естонський командувач заявив, що постановки на перешкоді можуть також здійснюватися з кораблів у Балтійському морі. У грудні польська авіаційна влада попередила пілотів про збої, а офіційні особи Швеції та Фінляндії раніше цього місяця заявили, що вони розслідують це питання.

До слова, Росія має досвід придушення сигналів GPS у Північній Європі та здатна використовувати низку можливостей для радіоелектронної боротьби. Кремль також активізував діяльність зі створення перешкод у Москві та Санкт-Петербурзі, щоб запобігти потенційним атакам дронів з України.

Росія продемонструвала свої можливості радіоелектронної боротьби в інших місцях, а не лише в Україні та країнах Балтії. Вони безперечно досить сильні в цьому,

– додав Херем.

Минулого тижня представники європейської авіації провели зустріч, щоб обговорити цю проблему. Оскільки вони становлять небезпеку і для цивільних суден.

Тим часом у ЗМІ з'являється все більше повідомлень про те, що у майбутньому Росія може почати війну з країнами НАТО.

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