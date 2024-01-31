Росія стоїть за глушінням GPS у Європі, – командувач Силами оборони Естонії
Джерело:Bloomberg
Росія глушить супутникові сигнали у Східній Європі. Кремль, скоріше за все, діє з Калінінграда або зі своїх кораблів у Балтійському морі.
Про це офіційно заявив Мартін Херем, командувач Сил оборони Естонії. Він зазначив, що твердих доказів про те, що це робить Росія, немає, однак він переконаний у цьому.
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Що відомо про інцидент
Мартін Херем повідомив, що перешкоди супутниковим навігаційним системам у Балтійському регіоні посилилися у 2023 році. Особливий сплеск був зареєстрований у січні 2024 року на території, що тягнеться від Фінляндії до Польщі та Чорноморського регіону.
Хтось є причиною цього, і ми думаємо, що це Росія,
– сказав Херем в інтерв'ю минулого тижня.
Він припустив, що Кремль навчається та тестує на випадок ймовірного конфлікту у цьому регіоні.
Міністерство оборони Росії раніше підтверджувало, що його підрозділи РЕБ в Калінінграді проводили навчання щодо порушення радіо- та супутникових сигналів.
Естонський командувач заявив, що постановки на перешкоді можуть також здійснюватися з кораблів у Балтійському морі. У грудні польська авіаційна влада попередила пілотів про збої, а офіційні особи Швеції та Фінляндії раніше цього місяця заявили, що вони розслідують це питання.
До слова, Росія має досвід придушення сигналів GPS у Північній Європі та здатна використовувати низку можливостей для радіоелектронної боротьби. Кремль також активізував діяльність зі створення перешкод у Москві та Санкт-Петербурзі, щоб запобігти потенційним атакам дронів з України.
Росія продемонструвала свої можливості радіоелектронної боротьби в інших місцях, а не лише в Україні та країнах Балтії. Вони безперечно досить сильні в цьому,
– додав Херем.
Минулого тижня представники європейської авіації провели зустріч, щоб обговорити цю проблему. Оскільки вони становлять небезпеку і для цивільних суден.
Тим часом у ЗМІ з'являється все більше повідомлень про те, що у майбутньому Росія може почати війну з країнами НАТО.
Генерал НАТО закликав країни Альянсу готуватися до російських ракетних атак
- Днями командувач військового логістичного центру НАТО в Німеччині, генерал-лейтенант Олександр Соллфранк заявив, що країнам Альянсу треба готуватися до ракетних ударів по об'єктах у всій Європі.
- Він вважає, що росіяни Європі можуть атакувати ті ж самі об'єкти, що і в Україні: заводи з виробництва боєприпасів, командні центри, електростанції, мости та інші об'єкти критичної та логістичної інфраструктури.
- Генерали НАТО стверджують, що мають обмежений час на зміцнення власної оборони. Тож вони сподіваються, що вдасться запровадити так звану "систему воєнного Шенгену", яка дозволить вільно переміщати військову техніку між країнами.