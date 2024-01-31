Росія стоїть за глушінням GPS у Європі, – командувач Силами оборони Естонії

31 січня 2024, 13:08
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Джерело:

Bloomberg

Росія глушить супутникові сигнали у Східній Європі. Кремль, скоріше за все, діє з Калінінграда або зі своїх кораблів у Балтійському морі.

Про це офіційно заявив Мартін Херем, командувач Сил оборони Естонії. Він зазначив, що твердих доказів про те, що це робить Росія, немає, однак він переконаний у цьому.

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Що відомо про інцидент

Мартін Херем повідомив, що перешкоди супутниковим навігаційним системам у Балтійському регіоні посилилися у 2023 році. Особливий сплеск був зареєстрований у січні 2024 року на території, що тягнеться від Фінляндії до Польщі та Чорноморського регіону.

Хтось є причиною цього, і ми думаємо, що це Росія,
– сказав Херем в інтерв'ю минулого тижня.

Він припустив, що Кремль навчається та тестує на випадок ймовірного конфлікту у цьому регіоні.

Міністерство оборони Росії раніше підтверджувало, що його підрозділи РЕБ в Калінінграді проводили навчання щодо порушення радіо- та супутникових сигналів.

Естонський командувач заявив, що постановки на перешкоді можуть також здійснюватися з кораблів у Балтійському морі. У грудні польська авіаційна влада попередила пілотів про збої, а офіційні особи Швеції та Фінляндії раніше цього місяця заявили, що вони розслідують це питання.

До слова, Росія має досвід придушення сигналів GPS у Північній Європі та здатна використовувати низку можливостей для радіоелектронної боротьби. Кремль також активізував діяльність зі створення перешкод у Москві та Санкт-Петербурзі, щоб запобігти потенційним атакам дронів з України.

Росія продемонструвала свої можливості радіоелектронної боротьби в інших місцях, а не лише в Україні та країнах Балтії. Вони безперечно досить сильні в цьому,
– додав Херем.

Минулого тижня представники європейської авіації провели зустріч, щоб обговорити цю проблему. Оскільки вони становлять небезпеку і для цивільних суден.

Тим часом у ЗМІ з'являється все більше повідомлень про те, що у майбутньому Росія може почати війну з країнами НАТО.

Генерал НАТО закликав країни Альянсу готуватися до російських ракетних атак

  • Днями командувач військового логістичного центру НАТО в Німеччині, генерал-лейтенант Олександр Соллфранк заявив, що країнам Альянсу треба готуватися до ракетних ударів по об'єктах у всій Європі.
  • Він вважає, що росіяни Європі можуть атакувати ті ж самі об'єкти, що і в Україні: заводи з виробництва боєприпасів, командні центри, електростанції, мости та інші об'єкти критичної та логістичної інфраструктури.
  • Генерали НАТО стверджують, що мають обмежений час на зміцнення власної оборони. Тож вони сподіваються, що вдасться запровадити так звану "систему воєнного Шенгену", яка дозволить вільно переміщати військову техніку між країнами.

Автор: Анастасія Кушпіт