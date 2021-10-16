Росія гострить зуби: Україна нарахувала десятки носіїв ядерної зброї в окупованому Криму
Джерело:Укрінформ
Росія розгорнула на території нею ж окупованого Криму 39 потенційних носіїв ядерної зброї. Ба більше, на півострові дуже ймовірною є поява нових засобів доставки ядерних боєприпасів.
Про це заявили 15 жовтня у Відні українські дипломати. Там делегація України бере участь у 6 оглядовій конференції з розгляду Договору про звичайні збройні сили в Європі.
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Україна нарахувала десятки носіїв ядерної зброї окупантів у Криму
Українська делегація у Відні заявила, що "в окупованому Криму розгорнуто 39 засобів, які можуть використовувати як носії ядерної зброї". А саме:
- 1 береговий стаціонарний ракетний комплекс "Утес".
- 1 ракетний крейсер "Проєкт 1164 "Атлант".
- 2 кораблі на повітряній подушці "Проєкт 1239".
- 3 фрегати "Проєкт 11356".
- 4 ракетні катери "Проєкт 1241.1".
- 4 малі ракетні кораблі "Проєкт 21631".
- 6 дизельних підводних човнів "Проєкт 636,3".
- 18 фронтових бомбардувальників Су-24М.
Також, як вважають в Україні, дуже ймовірною є поява нових носіїв ядерної зброї на окупованому півострові:
- Винищувачі середньої дальності Су-34 можуть замінити фронтові бомбардувальники Су-24М.
- Також з Росії готові передислокувати мобільний балістичний ракетний комплекс малої дальності "Іскандер-М".
- Розташовані у Криму війська окупантів може посилити будь-якої миті й група дальніх бомбардувальників Ту-22М3.
Також Росія відновлює ядерну інфраструктуру у Криму
Делегація України у Відні повідомила, що Росія продовжує працювати над відновленням військової інфраструктури для зберігання ядерної зброї в Криму. Наприклад, колишню базу зберігання ядерних боєприпасів "Феодосія-13".
Таким чином, з моменту незаконної окупації Криму Росія зосередила велику кількість озброєння та військовослужбовців в українській "фланговій" зоні, яка мала бути зоною зі зниженим рівнем озброєння та військової техніки, як це визначено Договором про звичайні збройні сили у Європі,
– підсумувала делегація України.
Загалом же за роки окупації Росія наростила у Криму військове угруповання щонайменше удвічі у живій силі, і значно більше – у техніці.
Російські війська та техніка в окупованому Криму: актуальні дані / Фото Укрінформу
Зверніть увагу:
- Також Росія проводить перепис в окупованому Криму.
- І на це вже критично відреагували в МЗС України та Євросоюзі.