Росія готова розвернути в Україні "резервні батальйони" з недосвідченими солдатами, – розвідка

Росіяни не збираються припиняти війни проти України попри шалені втрати. Вони готові кидати в бій усе "гарматне м'ясо", яке тільки зможуть знайти.

Наступ російських окупантів на Сході та спроби втримати позиції на Півдні тривають. Ворог зазнає великих втрат, його ізоляція від цивілізованого світу посилюється, але навіть попри це окупанти не збираються припиняти війни продовжують утилізацію своїх військ в Україні.

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Введення "резервних батальйонів" в Україну

Як повідомляють британські розвідники, росіяни не припиняють штурму Сєвєродонецька. Ворог нарощує свої сили та артилерійські вогневі потужності навколо населеного пункту.

Окрім того, російські окупанти у намаганні збільшити свої сили та поповнити шалені втрати, яких вони зазнали у війні проти України, готуються до введення у бойові дії так званих "резервних батальйонів". Таким чином вони сподіваються здобути кількісну перевагу над ЗСУ та вірять, що їм вдасться зламати оборону наших воїнів, просто закидавши їх "гарматним м'ясом".

Що таке "резервні батальйони"

"Резервні", або "треті" батальйони – це батальйони найнижчої бойової готовності. В основному це строковики, які не мають жодного досвіду та не володіють бойовими навичками на високому рівні.

Ці батальйони окупанти будуть формувати з офіцерів-контрактників, штатних військових, які залишилися, на пункті дислокації, резервістів з короткостроковими контрактами та власне строковиків.

Згідно з підрахунками аналітиків, у такий спосіб Росія може назбирати ще 60 – 70 батальйонів, це 30 – 40 батальйонно-тактичних груп. Це рішення у перспективі дуже ускладнить окупантам проведення мобілізації, адже після того, як "треті батальйони" вирушать на фронт, у частинах не залишиться ані офіцерів, ані бойової техніки.

Війна Росії проти України: останні події

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