Хоче викрутити максимум для себе: Росія може піти на хитрощі щодо своїх заморожених активів

Кремль нібито готовий дати згоду на використання заморожених у Європі 300 мільярдів російських коштів для післявоєнного відновлення України, проте за однієї умови – частина грошей має бути використана на окуповані території.

В етері 24 Каналу політолог Ігор Рейтерович оцінив перспективи відновлення України завдяки замороженим активам та, чи не виглядатиме це так ніби Росія купує українські території.

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"Україна не може на таке погодитися"

Росія зараз не має доступу до цих грошей, тому з цієї причини це не виглядатиме в очах світової спільноти буцімто країна-агресор купує за 300 мільярдів окуповані території.

"Одна справа, якби росіяни дістали ці кошти зі своєї кишені, то тоді це можна було б подавати, що нібито вони "купують". Але вони не можуть це зробити. Відповідно Росія розуміючи, що з великою ймовірністю ці гроші їй не світять, намагається викрутити максимум для себе й зберегти обличчя", – мовив Рейтерович.

Що відомо про заморожені російські активи?

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, G7 та ЄС заморозили активи Центробанку Росії. Більшість з них знаходяться в Європі. Раніше союзники України використовували лише прибутки від цих активів.

Можливо, такі питання підіймалися під час зустрічі російської та американської делегації в Ер-Ріяді. Політолог зауважив, що ця теза потенційно може зацікавити Дональда Трампа та навіть європейців, але варіант з тим, що частина коштів піде на тимчасово окуповані території – неприйнятний.

Україна не може на таке погодитися. Хіба що можна розглянути варіант, що, наприклад, якусь частину коштів під наглядом України можуть направити на допомогу мешканцям тимчасово окупованих територій. Але за умови, що це відбуватиметься під юрисдикцією України,

– припустив Рейтерович.

Невідомо як може бути реалізована ця версія, але вона може мати місце, адже у нас був схожий досвід. Під час мінських домовленостей Україна не відмовлялася від своїх територій, намагалася все робити для їхньої реінтеграції та майбутньої деокупації, але політико-дипломатичним шляхом.

Україна виплачувала гроші пенсіонерам. Тобто вони могли приїхати на підконтрольну Україні територію й отримати ці кошти. Можливо, якимось таким шляхом треба буде йти та думати як це робити. Тут є багато питань й проблеми, але ми зараз говоримо про те, що може взагалі ніколи не розглядатися. Адже, наприклад, росіяни категорично відмовляться від цієї ідеї,

– додав політолог.

Головний принцип, якщо це питання підіймається, то це значить росіяни розуміють, що воно буде доведено до логічного завершення й вони зараз намагаються викривити так, щоб воно хоча б трохи пішло їм на користь.

Водночас Україна просить США дозволити використання заморожених російських активів для закупівлі американської зброї.