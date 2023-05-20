Росія хотіла напасти ще у березні 2021 року: Буданов спрогнозував, як би розгортались події

Росіяни планували напад на Україну ще за рік до 2022. Однак тоді їх зупинили партнери Києва.

Росія планувала повномасштабне вторгнення в Україну на березень 2021 року. Про це заявив глава ГУР Міноборони Кирило Буданов у проєкті Дмитра Комарова.

До речі Мені це подобається, – Буданов з усмішкою відреагував на заяву про полювання на нього

Все було б гірше

Буданов переконаний, тоді росіянам було б легше, однак їх плани зірвали партнери України, які оприлюднили відповідну інформацію. Після цього російські військові не покинули місця, де почали зосереджуватися у лютому – квітні 2021 року. Окупанти й надалі брязкали зброєю біля кордонів України, хоч говорили про навчання.

За словами глави ГУР МО, російські війська залишилися на позиціях до 24 лютого 2022 року. Буданов заявив, що в планах Кремля було повернення України в орбіту Росії.

Чи готували напад у 2014 році

До речі, Буданова запитали, чи "кусає лікті" Путін через те, що не спробував повномасштабний наступ у 2014 році. Розвідник вважає, що "певні думки в них є".

Також окупанти не були готові до повної окупації України у 2014 році. Буданов зазначив, що росіян "застав момент", коли в Україні відбувалася революція, тому окупанти "пішли малими кроками".