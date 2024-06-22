90 тисяч росіян готувалися до нового наступу: AP відповіло, як дозвіл США усе змінив

Вашингтон досить довго зволікав з дозволом на удари по території Росії. У цей час понад 90 тисяч окупантів готувалися до наступу на українському кордоні.

Відповідну цифру озвучив перший заступник голови Міноборони України Іван Гаврилюк в інтерв'ю західній пресі. За словами аналітиків, американська зброя все ж згодом допомогла ЗСУ знищити колони ворожої техніки.

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Як рішення США зупинило потенційний наступ росіян

Як констатував генерал-лейтенант, 90-тисячне угруповання ворога перебувало в глибині території Росії та готувалося до нового наступу. Однак щойно після того, як Київ отримав дозвіл на удари по російських областях, у загарбників почалися проблеми.

HIMARS не замовкали цілий день. У перші дні українським силам вдалося знищити цілі колони військ уздовж кордону, що чекали на наказ про вторгнення в Україну,

– цитують в AP військового з позивним "Гефест".

Власне, наприкінці травня офіційно стало відомо, що Вашингтон дозволив Україні завдавати ударів по території Росії. Однак обмежено – всього по тих теренах уздовж кордону на Харківщині, звідки загарбники атакують нашу державу.

Крім того, не усіма видами зброї було дозволено Києву бити по противнику. За словами аналітиків, американські системи HIMARS були в "зеленому переліку" зброї для атак по Росії. Водночас далекобійні ракети ATACMS Україні порадили притримати.

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Ходили чутки, що угода між Україною та США щодо атак по Росії розширилась. ЗМІ писали, що ЗСУ нібито дозволили завдавати ударів в глибині тилу окупантів. Однак у Пентагоні, оборонному відомстві США, поспішили спростувати відповідні чутки.