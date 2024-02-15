Бояться ударів: у Росії почали готувати військові аеродроми до можливих атак

Окупанти почали готувати свої військові аеродроми до можливих атак. Країна-агресор боїться ймовірних ударів.

Так, у різних регіонах ворога вже провели відповідні навчання. Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.

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Росія боїться ударів по військових аеродромах

Російські пропагандисти заявили, що міноборони перевірило військові аеродроми "на стійкість до масованих ударів". Під час навчань спецпідрозділи окупаційної армії відпрацьовували відновлення злітно-посадкових смуг та місць стоянки літаків.

За даними джерел, навчання проходили одразу в кількох регіонах, зокрема, на західному й південному стратегічних напрямках. До них залучили інженерно-саперні підрозділи, що ліквідовували вирви та відбудовували капоніри для захисту літаків від уламків.

Російський військовий експерт поскаржився, що під час повномасштабного вторгнення Україна регулярно атакує військові аеродроми агресора. Також налякано висловив припущення, що "в майбутньому Росія може мати справу з НАТО". Мовляв, тому все має утримуватися у справному вигляді.

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